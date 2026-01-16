'John Heitinga mocht van Arne Slot terugkomen naar Liverpool'

Richard Hughes, sportief directeur van Liverpool, heeft een stokje gestoken voor de terugkeer van John Heitinga naar Anfield, meldt Indykaila . Arne Slot wilde zijn voormalig assistent graag terughalen, en ook Heitinga zelf gaf de voorkeur aan een terugkeer.

Heitinga was in de zomer van 2024 aangesteld als assistent van Slot bij Liverpool en maakte indruk in zijn eerste seizoen. Toch vertrok hij afgelopen zomer naar Ajax om hoofdtrainer te worden, maar dat huwelijk eindigde in november met zijn ontslag.

Donderdag kondigde Tottenham Hotspur aan dat Heitinga per direct deel uitmaakt van de technische staf van Thomas Frank, waar hij zich vooral op de verdediging zal richten. Indykaila meldt dat Heitinga liever bij Liverpool was teruggekeerd.

Slot wilde zijn oud-assistent terug, zeker nu de verdediging van Liverpool sinds diens vertrek minder sterk is. Hughes was echter tegen het terughalen van Heitinga. Het X-account van Indykaila noemt dit een zorgelijk signaal voor de toekomst van Slot, die afgelopen zomer nog de steun van Hughes genoot bij de komst van bijna 500 miljoen euro aan nieuwe spelers.