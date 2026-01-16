Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'John Heitinga mocht van Arne Slot terugkomen naar Liverpool'

Cherine
John Heitinga kijkt bedenkelijk
John Heitinga kijkt bedenkelijk Foto: © BSR Agency

Richard Hughes, sportief directeur van Liverpool, heeft een stokje gestoken voor de terugkeer van John Heitinga naar Anfield, meldt Indykaila. Arne Slot wilde zijn voormalig assistent graag terughalen, en ook Heitinga zelf gaf de voorkeur aan een terugkeer.

Heitinga was in de zomer van 2024 aangesteld als assistent van Slot bij Liverpool en maakte indruk in zijn eerste seizoen. Toch vertrok hij afgelopen zomer naar Ajax om hoofdtrainer te worden, maar dat huwelijk eindigde in november met zijn ontslag.

Donderdag kondigde Tottenham Hotspur aan dat Heitinga per direct deel uitmaakt van de technische staf van Thomas Frank, waar hij zich vooral op de verdediging zal richten. Indykaila meldt dat Heitinga liever bij Liverpool was teruggekeerd.

Slot wilde zijn oud-assistent terug, zeker nu de verdediging van Liverpool sinds diens vertrek minder sterk is. Hughes was echter tegen het terughalen van Heitinga. Het X-account van Indykaila noemt dit een zorgelijk signaal voor de toekomst van Slot, die afgelopen zomer nog de steun van Hughes genoot bij de komst van bijna 500 miljoen euro aan nieuwe spelers.

Gerelateerd:
Lisandro Martínez viert zijn treffer

Voormalig Ajax-speler onthult: "Ik wilde niet meer voetballen"

0
Benjamin Brantlind

'Ajax mag blijven hopen op komst van Zweeds toptalent na interview'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Ajax historie & oud-spelers Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd