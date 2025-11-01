John Heitinga na gelijkspel: "Er was denk ik wel stabiliteit"

John Heitinga baalt ervan dat Ajax geen tweede overwinning op rij in de Eredivisie heeft kunnen boeken. Tegen SC Heerenveen kwam de geplaagde ploeg uit Amsterdam weliswaar op voorsprong, maar het duel eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel, zo vertelt Heitinga voor de camera van ESPN.

In het interview wordt gesuggereerd dat de Ajax-spelers even niet scherp waren toen Vaclav Sejk de 1-1 uit de rebound scoorde. Heitinga reageert hierop: "Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de wedstrijd. Je maakt daar een persoonlijke fout", verwijzend naar de fout van Remko Pasveer.

"Natuurlijk wil je dat je verdedigers sneller reageren dan de aanvallers. De eerste helft was niet groots, maar er was denk ik wel stabiliteit. We maakten een goede goal en dan wil je natuurlijk de tweede overwinning op rij boeken", aldus Heitinga tegenover ESPN.

Hij vervolgt: "Je start goed in de tweede helft. Alleen, je moet die momenten beter uitspelen. De momenten dat je in overtal komt, moet je betere keuzes maken. Dat hebben we vandaag niet goed gedaan. Dan krijg je een goal tegen."