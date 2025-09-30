John Heitinga na stevig pak slaag: "Ik denk dat we goed begonnen"

"Ik denk dat wij vanavond Champions League-les hebben gehad", begint Heitinga voor de camera van Ziggo Sport. "Zo'n beetje elk foutje is afgestraft, vanuit de omschakeling. De jongens zitten ook echt stuk in de kleedkamer, echt kneiterhard gewerkt voor elkaar. We speelden gewoon tegen een heel goede ploeg."

"Ik denk dat we goed begonnen, krijgen gelijk een goal tegen, daarna geef je twee goals weg. Die jongens hebben wel met lef geprobeerd te blijven voetballen en ze hebben gestreden voor elkaar. Dan loop je ook nog een domper op met twee blessures. We probeerden hoog druk te zetten en momenten zat dat goed, alleen wat ik zeg: één goal geef je weg."

"Als het bij 1-0 blijft is het anders, maar je staat met 3-0 achter in de rust. Dan probeer je die jongens in ieder geval te laten doorgaan, met elkaar blijven vechten en dat hebben ze vandaag gedaan. Ik moet zeggen: je speelt ook wel tegen een aardige ploeg hè, een ploeg die vorige week nog Paris Saint-Germain verslaat. Ze zijn op dit moment gewoon een maatje te groot. Vandaag konden we het niet omdraaien", aldus Heitinga.