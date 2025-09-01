John Heitinga naar buitenland na drama-duel Ajax: "À la Steijn?"

John Heitinga is zondagmiddag gespot op Anfield, waar hij de Premier League-topper tussen Liverpool en Arsenal bijwoonde. De huidige trainer van Ajax werkte vorig seizoen nog als assistent onder Arne Slot bij de Engelse grootmacht.

Een dag eerder kende Ajax opnieuw een teleurstellende middag: in Volendam bleef de ploeg steken op een 1-1 gelijkspel. Heitinga besloot vervolgens naar Engeland af te reizen om de kraker op Anfield bij te wonen.

Op sociale media werd de trainer herkend door een Ajax-supporter, die direct de vergelijking trok met Maurice Steijn. De oud-trainer van Ajax zocht in het seizoen 2023/24 tijdens moeilijke momenten regelmatig de luwte op met korte tripjes buiten Amsterdam.

Heitinga werkte vorig seizoen als rechterhand van Slot bij Liverpool. Zijn landgenoot staat nog altijd aan het roer bij the Reds, die zondag tegenover Arsenal stonden.