John Heitinga negeerde 'Ajax-advies': "Dat moet je niet doen"

Rob Jansen heeft John Heitinga afgeraden om in te stappen bij Ajax. De voormalig verdediger besloot echter wél op het aanbod van de Amsterdammers in te gaan.

Volgens de zaakwaarnemer was er ook een Bundeliga-club geïnteresseerd in Heitinga, maar de oefenmeester besloot dat hij terug wilde keren naar Ajax. "Er is een moment geweest dat ik tegen Heitinga heb gezegd: 'Dat moet je niet doen'", geeft Jansen toe in KieftJansenEgmondGijp. "We waren met andere clubs bezig. Dat weet Ajax ook en we zijn uiteindelijk wel blij dat het gelukt is."

Jansen zelf was echter niet helemaal overtuigd. "Ik heb tegen Ajax gezegd dat ik niet wist of dit de juiste keuze was, maar John heeft zelf de gesprekken gevoerd met Alex Kroes. Hij heeft er een ander gevoel aan overgehouden", legt hij uit. "Ik had de neiging om een andere kant op te gaan. John heeft dat in zijn gevoel ook een tijd gehad, tot er weer contact met Ajax kwam. Ajax is zijn club en hij kent daar echt iedereen."