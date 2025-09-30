KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft schrikt van Ajacied: "De tranen schieten in je ogen"
John Heitinga niet bang voor ontslag: "Totaal niet mee bezig"

Max
bron: ESPN
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

John Heitinga ligt na de eerste wedstrijden van het seizoen al onder vuur. De trainer van Ajax is absoluut niet bang voor een vroegtijdig ontslag. 

Ajax staat na zeven wedstrijden nog ongeslagen op de derde plek met vijftien punten, maar wist nog niet echt te overtuigen. De oefenmeester ligt al behoorlijk onder een vergrootglas. “Daar ben ik totaal niet mee bezig. Daar verspil ik mijn energie niet aan", benadrukt Heitinga maandag op de persconferentie. "Ik richt me volledig op de groep en het proces, de ontwikkeling van het team. Daar kan ik niet zoveel mee.”

Dinsdagavond staat de volgende wedstrijd voor Ajax op het programma. De Amsterdammers nemen het op tegen Olympique Marseille. “We komen hiernaartoe om onze huid zo duur mogelijk te verkopen", verzekert Heitinga. “Dit is een podium waarop we graag willen spelen. Daar hebben de jongens vorig seizoen kneiterhard voor gewerkt. Je komt hier voor resultaat, maar we weten ook dat het een hele zware wedstrijd zal worden.”

Olympique Marseille en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af in het Stade Vélodrome. 

