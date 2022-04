Geschreven door Idse Geurts 04 apr 2022 om 11:04

Afgelopen vrijdag stond Mohamed Ihattaren voor het eerst op het wedstrijdveld voor Jong Ajax. De middenvelder kwam een halfuur voor tijd in het veld en toonde zich erg bedrijvig. Jong Ajax-trainer John Heitinga was na afloop ook redelijk tevreden over het debuut van Ihattaren.

“Mo heeft bijna een jaar geen wedstrijd gespeeld. We hebben gezien hoe hij binnen is gekomen. Het is een heel lang traject, maar het is mooi dat hij hier nu staat. Ik ben heel erg blij voor hem dat hij weer tussen de lijnen staat. Hij moet nu ritme op gaan doen”, stelt Heitinga tegenover de NOS.

Toch is Ihattaren er nog niet volgens zijn coach. “Hij kan goed voetballen, maar nu moet hij fit worden zodat hij het verschil kan maken. Ook qua gewicht is hij op de goede weg. Maar hij moet een profmentaliteit hebben in plaats van een excuus-mentaliteit”, vervolgt Heitinga. “Hij is nog hartstikke jong, maar hij moet het doen. We geven hem de tijd en de rust, we willen vooral dat hij verder gaat in zijn ontwikkeling. Hij wil op Champions League-niveau voetballen, maar dan moet hij fit zijn. Hij is er zelf verantwoordelijk voor of hij de draad oppakt. Dat noem je discipline. Nu is het aan hem of hij aanhaakt”, besluit de trainer.

Hopelijk kan Ihattaren deze goede lijn dus doorzetten en eindelijk zijn grote belofte inlossen. Mocht dit gebeuren, dan kan de middenvelder zelfs voor het eerste elftal van Ajax van onschatbare waarde worden.