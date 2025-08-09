John Heitinga over mogelijk Ajax-target: "Veel respect voor hebben"

John Heitinga kijkt uit naar het nieuwe seizoen met Ajax. De kersverse hoofdtrainer van de Amsterdammers begint zondagmiddag aan de Eredivisie met de thuiswedstrijd tegen Telstar.

"Ik heb echt zin in het nieuwe seizoen", vertelt Heitinga voor de camera van ESPN. "De doelstelling is in ieder geval plaatsing voor de Champions League. Er is een verschil tussen moeten en willen, maar we willen wel kampioen worden. Hoe we gaan spelen tegen Telstar? Dat ga ik nog niet vertellen, dat zie je zondagmiddag."

Wel geeft de hoofdtrainer aan dat Oscar Gloukh kan spelen tegen de promovendus. "Oscar is beschikbaar, hij kan spelen tegen Telstar", gaat de voormalig verdediger verder. "Hij is uitstekend op '10', maar kan ook hangend op linksbuiten spelen. Het is een jongen waar je graag voor naar het stadion komt."

Daarnaast zoeken de Amsterdammers nog een opvolger van Jordan Henderson. "De 6-positie is natuurlijk in het hedendaagse voetbal heel belangrijk. Een leider is wel iets dat belangrijk is, maar het hoeft niet per definitie een oudere speler te zijn. Daley Blind? Daley is een speler waar we heel veel respect voor moeten hebben, maar ik wil me vooral richten op spelers die wij nu hebben", aldus Heitinga.