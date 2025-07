John Heitinga over staflid: "Hij zei meteen: ik ga met je mee"

Voormalig hoofdtrainer Marcel Keizer, die ook met Ajax in gesprek was over de vacante hoofdtrainerspositie, sluit dit seizoen aan als assistent van John Heitinga. Een opmerkelijke rolwisseling, maar één waar beide heren zich goed bij voelen.

"Ik ben hoofdtrainer en heb meerdere assistenten, Marcel is daar één van", stelt Heitinga tegenover Voetbal International. "Voor mij is het belangrijk dat hij er is. Marcel zei gekscherend tegen mij, toen we samen bij Jong Ajax zaten: er komt een moment dat de rollen omgedraaid zijn. Nou, dat is nu een feit."

Volgens Heitinga hoefde hij Keizer niet te overtuigen. "Ik heb natuurlijk een aantal keer met hem gesproken en hij zei: ‘Heel simpel: als jij het gaat doen, ga ik met je mee.’"

Dat Keizer en Heitinga een gedeelde voetbalvisie hebben, helpt ook. "Wij staan voor een bepaalde manier van spelen. Intens, hoog druk zetten, gecontroleerd aanvallen vanuit balbezit en veel kansen creëren. Dat moet een geoliede machine worden. Nu zie je soms nog twijfel: gaat de speler achter me mee of niet? Daar moeten we vanaf."

De Ajax-trainer kijkt dan ook uit naar het nieuwe seizoen. "Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb een duidelijke speelwijze in gedachten, die perfect past bij Ajax. Daar mogen jullie me straks op beoordelen."