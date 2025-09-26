Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
John Heitinga over twijfelgevallen Ajax: "Hij wordt vandaag getest"

Stefan
John Heitinga in Eindhoven
John Heitinga in Eindhoven Foto: © Pro Shots

NAC Breda is de volgende tegenstander van Ajax. De Amsterdammers speelden afgelopen zondag nog met 2-2 gelijk tegen PSV en kwamen vooral na rust goed voor de dag in Eindhoven.

"Dat geeft zeker vertrouwen", geeft Heitinga bij ESPN aan in aanloop naar het duel tussen Ajax en NAC. "Er waren echt momenten waarin we gedomineerd hebben, alleen je maakt die 1-2 niet. We spelen zaterdag weer tegen een interessante ploeg, die veel scoort uit standaardsituaties."

"Tegen PSV hadden we een extra man achterin gezet met standaardsituaties, die we tegen Inter misten", gaat hij verder. "We hebben de afgelopen wedstrijden vier kopgoals tegen gekregen. Dus dat zijn wel dingen die beter moeten, het blokken van voorzetten en het verdedigen bij standaardsituaties." 

Voor het duel tegen NAC Breda staan er achter enkele namen van Ajacieden een vraagteken. "Wout Weghorst wordt vandaag getest. Dus dan weet ik na de training of hij beschikbaar is, of hij kan starten. Hij heeft gister gedeeltelijk meegetraind. Kasper Dolberg is niet fit genoeg, net als James McConnell", aldus Heitinga.

