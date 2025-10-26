John Heitinga slaat terug: "Dingen die helemaal niet kloppen"

John Heitinga is vooral erg teleurgesteld over het artikel van ESPN . De trainer van Ajax vindt dat het stuk vol staat met onwaarheden en leugens.

Voor de wedstrijd tegen FC Twente reageerde Heitinga fel richting ESPN en na afloop kwam hij er nog een keer op terug. "Ik was niet boos. Ik was meer teleurgesteld", benadrukt hij bij het medium. "Dan hoor ik van spelers dat bepaalde dingen gezegd zouden zijn die helemaal niet kloppen."

Heitinga baalt enorm van het artikel. "Dat vreet onnodige energie, omdat je dan gesprekken moet voeren over iets dat gewoon niet waar is. Kom dan met feiten, niet met iets dat alleen maar bedoeld is om iets te creëren", vervolgt de oefenmeester. "Punt gemaakt, denk ik."