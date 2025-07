John Heitinga spreekt wens uit: "Ik hoop echt dat hij blijft"

Heitinga heeft sinds deze week ook weer de beschikking over Kenneth Taylor, die na het EK met Jong Oranje wat later vakantie had. "Daar ga je nu weer verder mee bouwen aan een elftal waarmee we de competitie kunnen starten. Op het middenveld hoop ik bijvoorbeeld echt dat Kenneth blijft", zo steekt de trainer zijn wens in gesprek met Voetbal International niet onder stoelen of banken. "Dat is een jongen: als die zijn niveau haalt, gaat hij bij ons van absolute meerwaarde zijn."

Ook Davy Klaasen is een optie voor op het middenveld. "Ik heb met de ervaren jongens wel gesprekken gevoerd: welke ambitie hebben ze nog? Wat willen ze nog laten zien? Ik verwacht echte betrokkenheid van alle spelers. Soms heb je misschien aannames over spelers, maar blijken ze in die gesprekken heel ambitieus om zich écht per se nog te laten zien