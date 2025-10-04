John Heitinga strijdbaar: "Ik ga voor deze club door het vuur"

John Heitinga zei na het zwaarbevochten gelijkspel bij Sparta (3-3) dat hij regelmatig contact heeft met 'trainer' Louis van Gaal, de adviseur van Ajax. De trainer ligt behoorlijk onder vuur bij de Amsterdammers vanwege de teleurstellende resultaten.

"Ja, zo noem ik Louis, hij is mijn oude trainer", citeert de Telegraaf Heitinga. "Louis geeft eerlijk zijn mening. Hij zegt ook altijd dat hij niet alle trainingen ziet en qua beslissingen vertrouwt hij op mij en de staf. Hij geeft natuurlijk ook adviezen en die neem ik mee in mijn beslissingen.”

Heitinga gelooft niet dat hij zal moeten vertrekken bij de Amsterdammers. "Ik voel genoeg vertrouwen van de directie”, vertelt hij. Er hoeft daarom volgens Heitinga niets gezocht te worden achter het bezoek van diverse directeuren aan de trainer in de catacomben van het Kasteel. "Als Menno (Geelen, algemeen directeur), Alex (Kroes, technisch directeur) en Marijn (Beuker, algemeen directeur) bij uitwedstrijden zijn, komen ze altijd langs. Niets geks.”

Wel verwacht Heitinga de komende interlandweek een evaluatiegesprek te voeren. "Ik heb alle vertrouwen in mezelf en de spelers dat we samen de volgende stappen kunnen maken. Ik spreek elke dag met Alex en we zullen de komende dagen het laatste blok met wedstrijden evalueren. Maar eerst zal ik die periode bespreken met mijn staf. Ik ga voor deze club door het vuur.”