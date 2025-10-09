John Heitinga ten dode opgeschreven? "Het ziet er zwak uit"

AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Rik Engelbertink
bron: AD Voetbalpodcast
John Heitinga baalt Foto: © BSR Agency

Fred Grim komt het eerste elftal van Ajax versterken. Sjoerd Mossou zet zijn vraagtekens bij de komst bij het eerste van Grim.

"Het lijkt wel alsof je zegt: 'er moest iemand bij en we zoeken net zolang tot er iemand ja zegt'. Deze toevoeging komt niet heel sterk over", luidt zijn eerste oordeel bij de AD Voetbalpodcast. De journalist vindt dat Grim zijn komst puur uit nood is'. "Ik denk niet dat er veel gaat veranderen, dit maakt de positie van Heitinga niet veel sterker."

Mossou vindt de bedrijfsstructuur van Ajax sowieso niet heel sterk. "De aanstelling van Heitinga was eigenlijk al een compromis. Keizer wilde niet als hoofdtrainer dus moest Heitinga hoofdcoach worden. Als jongen met Ajax-DNA voor de bühne. Dit is dus eigenlijk weer een compromis op een compromis."

De AD-journalist vindt dat er ook op directieniveau het nodige misgaat bij Ajax. "Er missen leiders bij de club. Niet alleen bij de selectie, maar ook in het bestuur." Mossou wil meer publieke optredens zien van hooggeplaatste Ajacieden. "Communicatie is belangrijk op dit vlak. Het ziet er een beetje zwak uit als iemand nu zegt: 'We hebben alle vertrouwen in de trainer'. Vaak is het een week later alsnog klaar. De directie moet wat proactiever en actiever zijn."

John Heitinga Fred Grim
