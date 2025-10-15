Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'John Heitinga verdient mogelijk miljoenen ondanks tegenslag'

Cherine
John Heitinga baalt
John Heitinga baalt Foto: © BSR Agency

John Heitinga heeft de vraagprijs van zijn riante huis in Amsterdam flink moeten verlagen. Zijn luxe herenhuis in Amsterdam-Zuid krijgt maar geen koper. Waar hij sinds eind februari 2025 een vraagprijs van 4,95 miljoen euro hanteerde, meldt Bekende Buren dat de Ajax-trainer inmiddels 450.000 euro heeft ingeleverd. Ruim een half jaar na plaatsing bij de makelaar vraagt Heitinga nu 'nog maar' 4,5 miljoen euro, in de hoop nieuwe geïnteresseerden te trekken.

Wie denkt dat de Amsterdammer daardoor 'zielig' is, komt bedrogen uit. Bekende Buren weet dat Heitinga het herenhuis ooit kocht voor 2,7 miljoen euro en er een hypotheek van 1,8 miljoen euro op vestigde. Gaat de woning voor de huidige vraagprijs van 4,5 miljoen euro weg, dan pakt Heitinga alsnog een mooie winst van 1,8 miljoen euro.

Gratis parkeren is er niet bij; in Amsterdam zijn vergunningen vereist, waar een nieuwe eigenaar dus extra voor moet reserveren. Het huis zelf is riant: zes slaapkamers, drie badkamers, een losse bovenverdieping en 375 vierkante meter woonoppervlak. Daarnaast is er een achtertuin van 84 vierkante meter op het zuiden, een dakterras en nog twee losse terrassen. Heitinga bezit ook een villa in Amstelveen.

