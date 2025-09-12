John Heitinga verklapt: nieuweling begint zaterdag op de bank

McConnell zit dit weekend voor het eerst bij de wedstrijdselectie, maar staat niet niet aan de aftrap. "Hij is gewoon fit, maar begint op de bank. Hij is er pas een paar dagen en heeft een hoop concurrentie"< legt Heitinga uit op de persconferentie vrijdag. "Hij is hier net een paar dagen aan het trainen."

De hoofdtrainer van Ajax verzekert dat de jonge Engelsman veel aan spelen gaat toekomen dit jaar. Mogelijk ook bij de beloften van de Amsterdammers. "Als wij denken dat het belangrijk is voor spelers om ritme op te doen bij Jong Ajax, dan zullen ze daar ook spelen.'