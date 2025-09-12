AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

John Heitinga verklapt: nieuweling begint zaterdag op de bank

Max
bron: Persconferentie
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

James McConnell zal nog even moeten wachten op zijn basisdebuut voor Ajax. De huurling van Liverpool zal zaterdag tegen PEC Zwolle niet in de basis beginnen. 

McConnell zit dit weekend voor het eerst bij de wedstrijdselectie, maar staat niet niet aan de aftrap. "Hij is gewoon fit, maar begint op de bank. Hij is er pas een paar dagen en heeft een hoop concurrentie"< legt Heitinga uit op de persconferentie vrijdag. "Hij is hier net een paar dagen aan het trainen."

De hoofdtrainer van Ajax verzekert dat de jonge Engelsman veel aan spelen gaat toekomen dit jaar. Mogelijk ook bij de beloften van de Amsterdammers. "Als wij denken dat het belangrijk is voor spelers om ritme op te doen bij Jong Ajax, dan zullen ze daar ook spelen.'

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga James McConnell
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video's
