'John Heitinga voegt oud-SC Heerenvener toe aan staf bij Ajax'

John Heitinga is vanaf volgend seizoen weer de hoofdtrainer van Ajax. De voormalig Oranje-international heeft alvast invulling gegeven aan de positie van keeperstrainer in zijn staf, want Harmen Kuperus vertrekt naar Amsterdam.

Zo weet Omrop Fryslân te melden. Kuperus werkte het voorbije seizoen nog als keeperstrainer van SC Heerenveen, maar vertrok bij de de Friese club omdat het niet boterde tussen hem en de nieuwe hoofdtrainer Robin van Persie. Even later vertrok ook Van Persie, die bij Feyenoord de ontslagen Brian Priske opvolgde.

Kuperus speelde tijdens zijn actieve loopbaan voor tal van clubs in Nederland, waaronder SC Heerenveen, FC Volendam, FC Zwolle en Willem II. Als keeperstrainer werkte hij twee periodes bij SC Heerenveen, met een tussenpoos bij Go Ahead Eagles. Ook was hij even keeperstrainer bij het Belgische OH Leuven en KV Mechelen en bij de nationale ploeg van Suriname.