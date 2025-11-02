"John Heitinga voert een strijd die bijna niet te winnen lijkt"

John Heitinga slaagt er voorlopig niet in om de kritiek op zijn functioneren als Ajax-trainer weg te nemen. Het 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen helpt daar niet bij, al krijgt hij volgens De Telegraaf nog steeds de steun van zowel de clubleiding als de spelersgroep.

Volgens de krant wordt de druk richting de interlandbreak wel stevig opgevoerd. De komende duels tegen Galatasaray en FC Utrecht worden als cruciaal beschouwd. "Tegen Galatasaray-thuis en FC Utrecht-uit moet verbetering worden getoond en het liefst resultaat worden geboekt om ontspannen de interlandperiode in te gaan", aldus De Telegraaf.

Ondanks de matige prestaties zou Heitinga de kleedkamer nog altijd niet kwijt zijn. Mika Godts, doelpuntenmaker tegen Heerenveen, benadrukte dat de trainer de volledige steun van de selectie geniet. De Telegraaf citeert bronnen die aangeven dat Heitinga zijn “hele ziel en zaligheid in de club legt”. Toch waarschuwt de krant: "Ondanks zijn enthousiasme voert hij een strijd die bijna niet te winnen lijkt."