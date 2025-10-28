Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
'Details over boze Heitinga in de rust': "Er is niets gesneuveld"

bron: Voetbal International
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax werd afgelopen zondag in de eerste helft volledig overlopen door FC Twente. Hoewel het na rust beter liep, zal John Heitinga hebben gezien dat het in de eerste helft van geen kant klopte.

Lentin Goodijk zegt hierover in Voetbal International: "Voor een ploeg die weet dat de trainer onder druk staat, is het een pijnlijke helft voetbal. Heitinga is dan ook zwaar ontstemd. Waar hij zich normaal in de rust eerst even terugtrekt om met zijn staf wat zaken te bespreken, richt hij het woord nu direct tot de spelers."

Ook Mika Godts bevestigde dat Heitinga niet vrolijk was. "De trainer was wel boos, ja. Er is niets gesneuveld, maar het was wel even schreeuwen! Het was ook gewoon heel matig, op alle vlakken: aanvallend en verdedigend. Dus de trainer heeft even goed duidelijk gemaakt waar het beter moest, en dat we met een andere honger en mindset naar buiten moesten komen, en dat werkte", besluit hij.

John Heitinga Mika Godts
