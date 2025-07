John Heitinga: "Wat dat betreft ben ik wel een beetje een freak"

John Heitinga heeft het uitstekend naar zijn zin bij Ajax. De oefenmeester, die zijn ploeg donderdagavond in de strijd om de Como Cup met 5-1 zag winnen van Celtic, traint veel op facetten als positiespel en druk zetten. De spelers hoeven zich in ieder geval niet te vervelen, want de oefeningen zijn niet vaak hetzelfde.

"Ik heb alleen hier op mijn telefoon al 400 à 500 vormen staan", vertelt hij op de website van VI. "Wat dat betreft ben ik wel een beetje een freak, zoals ze dat vaak zeggen. Ik vind het leuk om oefenstof te bedenken of te ontwikkelen, om je eigen sausje eroverheen te gooien zodat het bij jouw manier van spelen past. Dat is nu ook makkelijker, want je kunt tegenwoordig ook bijvoorbeeld dingen van social media halen", aldus Heitinga.

"Bij Liverpool deed ik vaak de dag voor de wedstrijd de afrondvormen", blikt hij terug. "Dan bracht je spelers weer terug in de situaties waar ze eerder in waren en ga je aan de slag om dat na te bootsen. Bij Ajax ben ik momenteel vooral bezig met onze manier van spelen van achteruit. We willen gecontroleerd aanvallen, vanuit balbezit denken, maar daarin vooral positioneel goed staan. Als ik een wedstrijd terugkijk, dan moet ik bijna op elk moment op pauze kunnen drukken en dat ze dan goed in de positie staan", besluit Heitinga vastberaden.