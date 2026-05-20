John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"

John Heitinga lijkt niet lang zonder club te blijven. Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen is er volop belangstelling voor de voormalig trainer van Ajax, die graag weer als hoofdcoach aan de slag wil.

"Ik ben vandaag een beetje aan het kijken geweest voor John Heitinga, kijken voor een club in Europa", vertelde Jansen bij KieftJansenEgmondGijp. "Er is wel veel interesse voor hem, dat is waar." Tegelijkertijd benadrukt de zaakwaarnemer dat een volgende stap zorgvuldig gekozen moet worden. "Maar wat ik ook zeg tegen hem, is dat het nu wel goed moet zijn. Je kan niet weer in een feesttuin belanden. Je moet wel voorzichtig zijn met trainerscarrières. Soms kan niets doen de redding zijn."

Volgens Jansen denkt Heitinga daar zelf anders over en wil hij juist snel weer aan de slag. "Daar zit hij helemaal niet in", aldus de zaakwaarnemer. "Hij gaat wel wat doen. Hij wil graag als hoofdcoach werken." Over concrete clubs of competities wilde Jansen weinig kwijt, al noemde hij België wel als "een goede optie".

Naast zijn periode als hoofdtrainer van Ajax werkte Heitinga de afgelopen jaren ook als assistent bij Tottenham Hotspur, West Ham United en het Liverpool van Arne Slot.

