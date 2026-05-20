John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"
John Heitinga lijkt niet lang zonder club te blijven. Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen is er volop belangstelling voor de voormalig trainer van Ajax, die graag weer als hoofdcoach aan de slag wil.
"Ik ben vandaag een beetje aan het kijken geweest voor John Heitinga, kijken voor een club in Europa", vertelde Jansen bij KieftJansenEgmondGijp. "Er is wel veel interesse voor hem, dat is waar." Tegelijkertijd benadrukt de zaakwaarnemer dat een volgende stap zorgvuldig gekozen moet worden. "Maar wat ik ook zeg tegen hem, is dat het nu wel goed moet zijn. Je kan niet weer in een feesttuin belanden. Je moet wel voorzichtig zijn met trainerscarrières. Soms kan niets doen de redding zijn."
Volgens Jansen denkt Heitinga daar zelf anders over en wil hij juist snel weer aan de slag. "Daar zit hij helemaal niet in", aldus de zaakwaarnemer. "Hij gaat wel wat doen. Hij wil graag als hoofdcoach werken." Over concrete clubs of competities wilde Jansen weinig kwijt, al noemde hij België wel als "een goede optie".
Naast zijn periode als hoofdtrainer van Ajax werkte Heitinga de afgelopen jaren ook als assistent bij Tottenham Hotspur, West Ham United en het Liverpool van Arne Slot.
Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"
John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"
Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"
Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"
Gijp stellig over Ajax: "De KNVB kon het natuurlijk niet..."
'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'
Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"
'Wout Weghorst tekent nog voor WK contract bij andere club'
Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord
Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"
Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"
FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"
García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."
Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"
'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"
Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"