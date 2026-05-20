John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"

"Ik ben vandaag een beetje aan het kijken geweest voor John Heitinga, kijken voor een club in Europa", vertelde Jansen bij KieftJansenEgmondGijp. "Er is wel veel interesse voor hem, dat is waar." Tegelijkertijd benadrukt de zaakwaarnemer dat een volgende stap zorgvuldig gekozen moet worden. "Maar wat ik ook zeg tegen hem, is dat het nu wel goed moet zijn. Je kan niet weer in een feesttuin belanden. Je moet wel voorzichtig zijn met trainerscarrières. Soms kan niets doen de redding zijn."

Volgens Jansen denkt Heitinga daar zelf anders over en wil hij juist snel weer aan de slag. "Daar zit hij helemaal niet in", aldus de zaakwaarnemer. "Hij gaat wel wat doen. Hij wil graag als hoofdcoach werken." Over concrete clubs of competities wilde Jansen weinig kwijt, al noemde hij België wel als "een goede optie".