John Heitinga weg bij Ajax? "Dan kan het nog 2 of 3 weken duren"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale, terwijl de club uit Amsterdam in de Eredivisie ook al achter de feiten aanloopt. Sommige supporters zijn dan ook nu al klaar met trainer John Heitinga. Ook Anco Jansen maakt zich zorgen over de positie van de oefenmeester.

"Ik zie wel dingen waarvan ik denk: dat moet niet te lang duren", vertelt hij in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. Hans Kraay junior benadrukt de rol van de fanatieke fans. "De harde kern, de mensen die gewoon heel veel geld uitgeven om elk seizoen in de Johan Cruijff ArenA te zitten, zijn eigenlijk de baas over een trainer. Want als die klaar zijn met een trainer, dan kan het nog twee of drie weken duren. Dan is het klaar", waarschuwt Kraay jr.

Toch heeft hij een duidelijk advies voor de (kritische) achterban. "Maar Ajax heeft nu zo ongelofelijk bewust de leiding genomen voor de keuze van John Heitinga. Het is niet zo dat hij Barcelona-spelers tot zijn beschikking heeft", vervolgt hij over de selectie. "Hij heeft nog steeds geen nummer zes die enigszins op Clasie lijkt, of wat dan ook. Ik zou hem absoluut niet achterna zitten", adviseert Kraay.