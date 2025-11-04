VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
John Heitinga ziet in: "Tijd dat Ajax van de akelige nul afkomt"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Na pijnlijke nederlagen tegen Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1) staat Ajax woensdagavond om 20.45 uur tegenover Galatasaray in de Champions League.

Ajax-trainer John Heitinga kijkt uit naar de wedstrijd en hoopt dat zijn ploeg eindelijk punten kan pakken in Europa. "We hebben nu een aantal zware ploegen gehad. Tegen deze topploeg wordt het wel tijd dat we van de akelige nul afkomen. We moeten op onze hoede zijn. Dit zijn wel de wedstrijden waarin het moet gebeuren", zei Heitinga.

Heitinga benadrukt dat het tegen de Turkse club moet gebeuren. "Zonder Galatasaray tekort te doen: het kan zijn dat ploegen beter zijn dan wij, maar ik denk dat we tegen Galatasaray zeker kans maken. Het is een goede ploeg. Het is voor ons een mooie kans om te laten zien dat we op dit podium meekunnen."

