John van den Brom baalt: "We hebben Ajax in het zadel geholpen"

FC Twente verloor zondag in eigen huis met 2-3 van Ajax, ondanks een ijzersterke eerste helft. Trainer John van den Brom baalde vooral van de gemiste kansen én het korte moment van verslapping vlak na rust.

"Ondanks dat je verliest, heb je wel het gevoel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben", begon Van den Brom na afloop op de persconferentie. "Zeker de eerste helft was van een heel hoog niveau. Het was geweldig om naar te kijken. Er zat veel voetbal, strijd en diepgang in. Je scoort een goal uit een corner, waar we veel aandacht aan besteden. Het jammerlijke was dat het helaas maar 1-0 was voor rust."

Twente kreeg in het eerste bedrijf kans op kans, maar verzuimde door te drukken. "We wisten dat Ajax ging wisselen en dat dat wat teweeg zou brengen. Maar we moeten ook concluderen dat we Ajax in het zadel hebben geholpen. We hebben een onnodige nederlaag geleden en dat kunnen we onszelf aanrekenen. In zeven minuten geven we de wedstrijd uit handen."

Na de snelle Ajax-goals volgde nog een rake strafschop van Ricky van Wolfswinkel, maar een slotoffensief bleef uit. "Na de 3-1 denk je dat het misschien ook wel een afstraffing kan worden, maar we pakten het toen wel weer op. Iets minder dan de eerste helft, maar het was helaas niet genoeg om nog een resultaat te halen. We hebben de eerste helft zo’n hoog niveau gehaald, maar je hebt er niks aan. Wat mij nog het meest dwarszit, is dat we in tien minuten niet de dingen doen die we daarvoor wel heel erg goed hebben gedaan."

Van den Brom verloor voor het eerst als Twente-trainer, maar zag genoeg aanknopingspunten. "Als je grote delen tegen Ajax dit niveau op de mat mag leggen, dan mag je daar best wel trots op zijn, hoe gek dat ook klinkt als je verliest."