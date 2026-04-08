John van den Brom: "Heus nagedacht om trainer van Ajax te worden"
John van den Brom heeft al het nodige meegemaakt in zijn trainersloopbaan. De 59-jarige oefenmeester is nu helemaal op zijn plek bij FC Twente en heeft geen toekomstplannen meer in het voetbal.
"Toen ik pas begon als trainer, had ik allemaal dingen die ik ooit wilde bereiken", vertelt Van den Brom in gesprek met De Telegraaf. "Nu leef ik veel meer in het moment. Ik ben 59 jaar. Ik heb geen to do-list meer. In het verleden heb ik heus wel eens nagedacht over ooit trainer van Ajax worden, maar daar ben ik nu helemaal niet meer mee bezig."
Van den Brom speelde in het verleden voor de club uit Amsterdam en beleefde veel successen met Ajax. "Het was fantastisch om deel uit te maken van het topteam van Ajax met al die grote namen. Mijn persoonlijke hoogtepunten zijn de twee kampioenswedstrijden, die ik allebei heb gespeeld, maar het was ook heel bijzonder om dat geweldige Champions League-seizoen 1994-1995 van dichtbij te beleven, al heb ik zelf in de Champions League geen minuut gespeeld."
Louis van Gaal haalde Van den Brom naar Amsterdam. "Ik ben heel blij dat ik hem ben tegengekomen in mijn carrière als speler, maar ook als trainer", geeft hij aan. "Want Louis heeft mij als technisch directeur na mijn eerste jaar bij Bennekom naar Jong Ajax gehaald om daar trainer van te worden. Hij is echt een rode draad in mijn carrière geweest en als trainer een grote bron van inspiratie. Louis was er altijd heel goed in om ons nóg sterker en beter te maken dan we al waren. Hij kon echt een gevoel oproepen van 'we kunnen niet verliezen'."
De trainer heeft nu veel meer oog voor andere zaken. "Ik geniet van het goede seizoen waaraan we bezig zijn met FC Twente, maar ook van de mooie dingen in mijn privé-leven. We staan op het punt om opa en oma te worden. Onze twee dochters zijn allebei zwanger van een zoontje. Dat is iets waar mijn vrouw en ik enorm naar uitkijken. Van iedereen om me heen hoor ik hoe mooi het is om kleinkinderen te krijgen."
