2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Ajax transfergeruchten en nieuws

John van den Brom over Wout Weghorst: "Of het wat gaat worden..."

bron: Rondo
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © MTB-Photo

John van den Brom heeft zich maandagavond uitgelaten over de mogelijke komst van Wout Weghorst naar FC Twente. De trainer van de Tukkers wilde niet veel kwijt over de interesse van FC Twente in de spits van Ajax, die komende zomer waarschijnlijk transfervrij vertrekt uit Amsterdam.

Volgens Van den Brom is een overstap nu nog niet aan de orde en hoeft het ook niet tot een akkoord te komen. "Dat weet ik niet", reageert Van den Brom op een vraag in het Ziggo Sport-programma Rondo of Weghorst komend seizoen het shirt van FC Twente draagt.

"Daar kan ik niets over zeggen. Dat is niet mijn pakkie aan", zegt de trainer van FC Twente, die daarmee aangeeft dat technisch directeur Erik ten Hag verantwoordelijk is voor de transferzaken van de club.

Van den Brom kent Weghorst goed, omdat de twee eerder samenwerkten bij AZ. "Het is een ervaren speler. Ik ken Wout goed. We hebben bij AZ samengewerkt. Maar of het wat gaat worden, is nog niet aan de orde. Nog niet", aldus Van den Brom.

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
