John van den Heuvel heeft meer slecht nieuws voor Quincy Promes

Polat staat onder meer voormalig Ajax-speler Quincy Promes bij. "Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie uit strafdossiers aan grote Belgische criminelen", schrijft misdaadjournalist John van den Heuvel. "Polat moet zich binnenkort voor Belgische rechters verantwoorden. Wordt de advocaat schuldig bevonden, dan hangt hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd."

Polat wordt gezien als 'boodschappenjongen' en 'doorgeefluik' van zware criminelen als Flor Bressers. "Bressers wordt gezien als één van de grootste cocaïnesmokkelaars van België", aldus Van den Heuvel. Polat bevestigt dat hij op de hoogte is dat er een rechtszaak tegen hem komt. "Volgens de in Nederland geldende wetgeving heb ik mijn werk als advocaat gedaan. Kennelijk wordt nu in België onderzocht of die werkzaamheden naar Belgisch recht een strafbaar feit opleveren."

"Dat is juridisch bezien uiterst merkwaardig, aangezien ik überhaupt niet als raadsman in België heb opgetreden en voorts als raadsman in Nederland altijd binnen de kaders van de strafwetgeving heb gehandeld. Hoe frustrerend ook, gezien mijn professionele geheimhoudingsplicht, kan ik echter niet (verder) in detail treden", aldus de advocaat, die de zaak naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet ziet.

Mocht Polat wel schuldig worden bevonden en de gevangenis in moet dan kan hij Promes niet bijstaan in zijn hoger beroep. Promes werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar voor het neersteken van zijn neef en zijn rol in cocaïnesmokkel. Hij ziet voorlopig nog vast tot de volgende zitting.