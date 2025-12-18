John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

John van Loen debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal van FC Utrecht en zette daar zijn eerste stappen in het betaald voetbal. De oud-voetballer kende vervolgens een rijke loopbaan, waarin hij met Utrecht de KNVB-beker won, fraaie wedstrijden speelde voor Feyenoord en Ajax en ook uitkwam voor het Nederlands elftal. Later keerde hij terug in de Domstad als assistent-trainer, waar hij naast Willem van Hanegem op de bank zat. Over die samenwerking is Van Loen allesbehalve mild.

Van Loen leerde Van Hanegem kennen als een trainer "die nog nooit van z’n leven een bespreking heeft gehouden". Hij vertelt hoe de tactiek destijds vaak door de spelers zelf werd bepaald. "Peter Bosz hadden we in ons team, die regelde gewoon alles in het veld. Hij zei altijd tegen de trainer bij besprekingen: trainer, ik regel het wel." Een anekdote over een zeldzame bespreking die Van Hanegem moest overnemen, staat hem nog helder bij. "Hij ging ineens alles veranderen. Maar wij gingen gewoon onze eigen gang, want hij zag het toch niet. Alles in het veld besloten we zelf."

Volgens Van Loen was de situatie later bij FC Utrecht niet anders toen hij er als assistent werkte. "Ik deed de bespreking, nabespreking en analyses. Ik deed alles wat een hoofdtrainer doet, en hij deed niet zoveel. Ja, koffie drinken met de spelers en af en toe een arm om de schouder, dat was het", vertelt hij in een podcast.

Daarna haalt Van Loen een van de pijnlijkste momenten uit zijn carrière aan: zijn ontslag. "Ik was druk met de volgende analyse", zegt hij. "Kwamen ze ineens naar me toe dat ik mee moest komen. Ik weigerde, maar ze stonden erop. Ik kwam binnen en toen zat iedereen daar." In de ruimte zaten onder anderen de keeperstrainer, de looptrainer, een andere assistent en de directie met de technisch directeur. De boodschap was duidelijk. "We gaan niet verder met jullie. Er is geen chemie meer tussen jullie", kreeg hij te horen. "Geen chemie? We werken al 15 jaar samen, dacht ik toen. Alles werd eruit gegooid", aldus een nog altijd verbaasde Van Loen.

Opvallend genoeg bleef Van Hanegem wel aan bij FC Utrecht. "Die had het zo voor elkaar dat hij bleef zitten. Ik werd boos, alles kookte en toen vloog ik over de tafel. Ik wilde de technisch directeur pakken, maar redde het niet." Wat hem het meest verbaasde, was het vervolg. "Ik vroeg wat Willem ging doen en hij kreeg nota bene een nieuw contract. Ik zei: maar hij doet helemaal niks!", besluit Van Loen vol ongeloof.

Maaskant, die de verhalen over Van Hanegem herkent, zegt dat deze situatie vaker voorkomt, omdat Van Hanegem veel door anderen liet doen. Hij vraagt of Van Loen Van Hanegem dat nog altijd kwalijk neemt. "Ja. Gewoon een mes in mijn rug gestoken", zegt Van Loen stellig. "Ik sprak hem erna nog weleens en dat is dan gewoon vriendelijk. Dan denk ik: het zal wel. Er was geen chemie meer."