Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
John van Loen vol lof na topper: "Hij was de beste man bij Ajax"

Niek
John van Loen als trainer van VVCS
John van Loen als trainer van VVCS

Ajax speelde zondagmiddag in Eindhoven met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV en Kenneth Taylor nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening. John van Loen was vol lof over de middenvelder en heeft hem dan ook opgenomen in zijn Elftal van de Week op de website van de Telegraaf

"De onverstoorbare Kenneth Taylor was de beste man bij Ajax", blikt hij terug. "Hij was sterk aan de bal en vrijwel altijd aanspeelbaar. De meeste aanvallen liepen over hem. De onderkoelde manier waarop hij in zulke topduels een strafschop binnen schiet, typeert hem. Ook Oscar Gloukh drukte zijn stempel. Hij viel na de rust in, terwijl Taylor de volle negentig minuten een hoog niveau haalde. Daarom krijgt die de voorkeur", aldus Van Loen.

Hij heeft gekozen voor twee spelers van PSV in zijn elftal. "PSV was tegen Ajax over de rechterflank soms uiterst kwetsbaar. Maar niet links. Daar speelde Yarek Gasiorowski met zijn sikkie en zijn rare haar een heel degelijke wedstrijd", constateert hij. "Verdedigend was hij ijzersterk. Hij kopte ook op een geweldige manier de tweede goal van PSV binnen", vervolgt Van Loen, die ook genoten heeft van voormalig Ajacied Anass Salah-Eddine. 

"Anass Salah-Eddine maakte een heel aardig debuut als basisspeler bij PSV. Hij komt steeds mee op, beschikt over veel inzicht en een geweldig schot. Hij is ook nog redelijk snel", legt hij uit. "In de Eredivisie maken dat soort spelers vaak het verschil. Salah-Eddine werd door wat omzettingen ook even de derde centrale verdediger. Dat deed hij probleemloos", besluit Van Loen over het optreden van de linksback. 

