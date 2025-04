John van 't Schip blikt terug: "Hij kon echt heel goed lullen"

John van 't Schip speelde tussen 1981 en 1992 in het eerste elftal van Ajax en werkte tussen 1989 en 1991 samen met de onlangs overleden Leo Beenhakker. Uiteindelijk speelde hij 77 wedstrijden voor Beenhakker.

Het seizoen 1990-1991 noemt de voormalig rechtsbuiten zijn 'beste seizoen'. Daarin werd hij landskampioen als aanvoerder van de ploeg. "Ik voelde me daar heel fijn in", blikt Van 't Schip terug in gesprek met Ajax Showtime.

"Hij had geweldige besprekingen, echt goede besprekingen", vervolgt van 't Schip lovend. "Hij kon op een hele andere manier dan de meeste trainers dingen bij elkaar brengen. Hij kon echt heel goed lullen, hij had een goed verhaal" vervolgt de rasechte Ajacied.

Zijn verbale kunsten hielpen hem zo ver, meent van 't Schip. "Zo wist hij iedereen wel bij elkaar te houden. Dat heeft hij ook in andere landen kunnen doen en bij grote clubs, zoals Real Madrid. Hij kon mensen erg goed bij elkaar brengen."