2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Ajax historie & oud-spelers

John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"

Stefan
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

John van 't Schip speelde in de jaren tachtig bij Ajax onder Johan Cruijff. De première van de documentaire over de iconische nummer veertien rakelde heel wat herinneringen op, waaronder bij Van 't Schip.

"In 1985 speelde het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd tegen België", herinnert Van 't Schip, geciteerd door Voetbal International. "Het werd 2-1 door een tegengoal van Georges Grün vijf minuten voor tijd, waardoor we niet naar het WK gingen. De volgende ochtend was het weer verzamelen bij Ajax en nam Johan het woord: 'Stelletje oelewappers! Jullie laten een unieke kans liggen, hoe kun je het nou vijf minuten voor tijd zo uit handen geven?' Enzovoorts."

"En toen ging hij de internationals af, met boetes: 'Spelbos: 500. Rijkaard: 500. De Wit: 500. Silooy: 500'. En toen stond hij ineens voor mijn neus. 'En jij ook 500!' Dus ik zei: Ik ook 500? Ik heb niet eens meegedaan! 'Daarom juist!' zei hij. 'Jij had er allang bij moeten zitten!' Dus hij gaf me eigenlijk ongelooflijk veel vertrouwen door me die boete te geven! En een paar maanden later zat ik erbij", aldus Van 't Schip.

