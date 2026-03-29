John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"

"In 1985 speelde het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd tegen België", herinnert Van 't Schip, geciteerd door Voetbal International. "Het werd 2-1 door een tegengoal van Georges Grün vijf minuten voor tijd, waardoor we niet naar het WK gingen. De volgende ochtend was het weer verzamelen bij Ajax en nam Johan het woord: 'Stelletje oelewappers! Jullie laten een unieke kans liggen, hoe kun je het nou vijf minuten voor tijd zo uit handen geven?' Enzovoorts."

"En toen ging hij de internationals af, met boetes: 'Spelbos: 500. Rijkaard: 500. De Wit: 500. Silooy: 500'. En toen stond hij ineens voor mijn neus. 'En jij ook 500!' Dus ik zei: Ik ook 500? Ik heb niet eens meegedaan! 'Daarom juist!' zei hij. 'Jij had er allang bij moeten zitten!' Dus hij gaf me eigenlijk ongelooflijk veel vertrouwen door me die boete te geven! En een paar maanden later zat ik erbij", aldus Van 't Schip.