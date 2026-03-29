John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"
John van 't Schip speelde in de jaren tachtig bij Ajax onder Johan Cruijff. De première van de documentaire over de iconische nummer veertien rakelde heel wat herinneringen op, waaronder bij Van 't Schip.
"In 1985 speelde het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd tegen België", herinnert Van 't Schip, geciteerd door Voetbal International. "Het werd 2-1 door een tegengoal van Georges Grün vijf minuten voor tijd, waardoor we niet naar het WK gingen. De volgende ochtend was het weer verzamelen bij Ajax en nam Johan het woord: 'Stelletje oelewappers! Jullie laten een unieke kans liggen, hoe kun je het nou vijf minuten voor tijd zo uit handen geven?' Enzovoorts."
"En toen ging hij de internationals af, met boetes: 'Spelbos: 500. Rijkaard: 500. De Wit: 500. Silooy: 500'. En toen stond hij ineens voor mijn neus. 'En jij ook 500!' Dus ik zei: Ik ook 500? Ik heb niet eens meegedaan! 'Daarom juist!' zei hij. 'Jij had er allang bij moeten zitten!' Dus hij gaf me eigenlijk ongelooflijk veel vertrouwen door me die boete te geven! En een paar maanden later zat ik erbij", aldus Van 't Schip.
Ajax serieuze optie voor Mats Rots? "Daar ben je wel mee bezig"
John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"
Oud-Ajax keeper Benjamin van Leer verliest ongeboren zoon
Ajax-talenten laten zich zien bij interlands van nationale teams
"Weghorst heeft in de Klassieker alleen maar op zijn rug gelegen"
Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"
"Ajax heeft misschien wel het meeste baat als hij geblesseerd blijft"
Ajax ontsnapt aan miskoop: Target worstelt bij nieuwe werkgever
Van de Beek blikt terug op Ajax-debuut: "Die momenten vergeet je niet"
Verweij: "Niet in vorm, maar wie weet bezorgt hij Ajax de 2e plaats"
Mika Godts maakt indruk bij Belgisch debuut: "Viel complexloos in"
Bos: "Wie zegt dat hij Wout Weghorst heeft ontdekt, die lult"
"Wesley Sneijder zei: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul"
Verweij over Ajax-blessure: "Hij heeft een lichte beschadiging"
'Oud-Ajax-flop mag gratis weg; Spaanse en Italiaanse interesse'
Kees Jansma looft oud-Ajax-trainer: "Hij is de allerbeste geweest"
PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"
Brobbey stelt doel bij Nederlands elftal: "Dat zou heel mooi zijn"
Donny van de Beek eerlijk: "Of we het ook over Ajax hebben? Zeker"
FC Twente niet bang voor Ajax: "NEC is de grootste concurrent"
Sneijder liet Kees Jansma schrikken: "Verschrikkelijk geschrokken"
Ooijer haalt uit na Feyenoord-Ajax: "Dat was gewoon een penalty"
Brobbey over verschil Ajax en Sunderland: "Ben nu extra scherp"
Nijstad: "Dan wordt het weer tegen Weghorst of tegen Dolberg"
FC Twente heeft een 'betere' selectie dan Ajax? "Kortom, 0-4"
Ajax grijpt naast Rotterdams talent: "Hij is een uitstervend ras"
Ajax wil contract toptalent openbreken: 'Europese top kijkt mee'
FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"
Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"
Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"