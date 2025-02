John van 't Schip na vertrek bij Ajax weer aan de slag als coach

John van ’t Schip heeft na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe job gevonden. De 61-jarige trainer is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Armenië, zo maakte de Armeense voetbalbond maandag bekend.

Vorig seizoen nam hij als interim-trainer het stokje over van de ontslagen Maurice Steijn en leidde hij de Amsterdammers naar de vijfde plaats. Daarna zou de voormalig aanvaller een technische functie gaan vervullen in de Johan Cruijff Arena, maar mede door de vele wisselingen in het bestuur werd er geen geschikte rol voor hem gevonden.

Nu heeft hij dus wel een nieuwe job, waar Aron Winter zijn assistent zal gaan worden. Eerder was Van 't Schip al bondscoach van Griekenland.