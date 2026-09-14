John van 't Schip weer gelukkig in de liefde: "Kennen elkaar langer"

John van 't Schip heeft opnieuw het geluk in de liefde gevonden. De oud-trainer van Ajax, die tegenwoordig bondscoach van Kazachstan is, heeft een relatie met de 50-jarige Natasha Hernandez. Bijna drie jaar geleden overleed zijn eerste vrouw, Daniëlle Oonk, op 55-jarige leeftijd.

Hernandez vertelt aan Privé dat zij Van 't Schip al langere tijd kent. "We kennen elkaar al veel langer", vertelt Natasha aan Privé als het over haar relatie met Van 't Schip gaat. Een relatie hebben de twee echter nog niet zo lang. "We zijn pas sinds juli van dit jaar een stel. We hebben het echt heel leuk samen. Ik kom net bij hem in Kazachstan vandaan", aldus de nieuwe liefde van de oefenmeester.

Voor Van 't Schip betekent de nieuwe relatie een nieuwe fase in zijn leven. De oud-international heeft na het overlijden van Daniëlle Oonk een moeilijke periode doorgemaakt. Hij sprak eerder openhartig over het verlies van zijn vrouw, met wie hij tientallen jaren samen was.