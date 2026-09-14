John van 't Schip weer gelukkig in de liefde: "Kennen elkaar langer"
John van 't Schip heeft opnieuw het geluk in de liefde gevonden. De oud-trainer van Ajax, die tegenwoordig bondscoach van Kazachstan is, heeft een relatie met de 50-jarige Natasha Hernandez. Bijna drie jaar geleden overleed zijn eerste vrouw, Daniëlle Oonk, op 55-jarige leeftijd.
Hernandez vertelt aan Privé dat zij Van 't Schip al langere tijd kent. "We kennen elkaar al veel langer", vertelt Natasha aan Privé als het over haar relatie met Van 't Schip gaat. Een relatie hebben de twee echter nog niet zo lang. "We zijn pas sinds juli van dit jaar een stel. We hebben het echt heel leuk samen. Ik kom net bij hem in Kazachstan vandaan", aldus de nieuwe liefde van de oefenmeester.
Voor Van 't Schip betekent de nieuwe relatie een nieuwe fase in zijn leven. De oud-international heeft na het overlijden van Daniëlle Oonk een moeilijke periode doorgemaakt. Hij sprak eerder openhartig over het verlies van zijn vrouw, met wie hij tientallen jaren samen was.
"Daan en ik kregen een relatie toen ik achttien was, dus we zijn veertig jaar samen geweest. Dan ben je volledig met elkaar verweven geraakt en ineens valt dat weg. Ik moest uitzoeken wie ik ben zonder Daniëlle. Zij was alles voor me."
Ook in een eerder interview met Linda vertelde Van 't Schip over zijn rouwproces. Hij omschreef het verdriet als iets dat voortdurend aanwezig blijft, maar steeds van intensiteit kan veranderen. "Ik heb gelezen dat rouwen is zoals de oceaan: de ene keer kabbelt het, een volgend moment zijn er golven, of stormt het juist. De tussenpozen waarin het kabbelt, worden misschien steeds langer, maar het is een constant gemis, de ene keer zachter, de andere keer heviger."
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