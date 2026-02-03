John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij Excelsior en John van 't Schip toont zich kritisch over de samenstelling van de selectie. De voormalig profvoetballer ziet dat er in de achterhoede nog veel mis gaat bij spelers als Josip Sutalo en Anton Gaaei.

"Om te spelen op de manier waarop Ajax moet voetballen, moet je wel de kwaliteit van spelers hebben. Dat is dus niet zo. Er zit te weinig verschil in", sprak hij maandagavond in het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Als jij echt kwalitatief betere spelers hebt, dan wordt dat verschil automatisch duidelijk. Ze moeten nu kwaliteit halen. Ik denk dat je heel goed in Nederland moet kijken en sowieso naar de jeugd", adviseert Van 't Schip.

"Daarin heb je wel een paar ervaren jongens nodig, dat is duidelijk", constateert hij. "Je had toentertijd (in 1995, red.) Danny Blind en Rijkaard. Ze hebben Rijkaard toen teruggehaald van AC Milan, omdat ze voelden dat dat nodig was met al die jonge jongens uit de jeugd", vervolgt Van 't Schip, die beseft dat er werk aan de winkel is voor technisch directeur Jordi Cruijff en algemeen directeur Marijn Beuker.

"Je mist balans in de selectie. Dat zit hem niet alleen in kwaliteit, maar ook in leeftijd", legt hij uit. "Een jonge jongen kan niet Europa Cup én competitie spelen. Zelfs een ervaren speler heeft daar moeite mee, maar die heeft wel meer inhoud. Je moet zorgen dat je selectie dusdanig in elkaar steekt dat je zoveel wedstrijden in het jaar kunt spelen", vertelt Van 't Schip, die ziet dat Ajax vaak terugvalt.

"Het was niet alleen gisteren zo, maar de afgelopen weken steeds", blikt hij terug. "Waar het aan ligt? Fred stelt Sutalo op en wil Bouwman in bescherming nemen, maar als Gaaei weg is, dan moet je rechter centrale verdediger in ieder geval daar in de buurt zijn om rugdekking te geven. Het kwam twee of drie keer over die linkerkant", aldus Van 't Schip, die onder andere Zagre zag scoren.

'Dan wordt zo’n Bouwman in bescherming genomen en natuurlijk moet hij in bescherming worden genomen omdat hij jong is, maar zeer zeker niet omdat hij minder is", benadrukt hij. "Hij kan nog stappen zetten en leren, maar van Sutalo zien we nu onderhand wel dat hij een hele goede prof is, maar hij is geen type dat leiding geeft achterin. Ik snap het idee wel, want je kunt zo’n jongen er niet continu neerzetten, maar laat hem dan de fouten maken in plaats van Sutalo", besluit Van 't Schip.