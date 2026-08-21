Johnny de Mol onder vuur na opvallende woorden over Ajax-duel
Johnny de Mol heeft namens KIJK zijn excuses aangeboden voor de technische problemen tijdens FC Sion - Ajax. De afsluitende woorden van de presentator zorgen echter opnieuw voor irritatie bij meerdere betalende kijkers.
Supporters moesten 4,99 euro betalen om het duel in de play-offs van de Conference League via KIJK te kunnen volgen. Rond de aftrap ging het echter mis: de voorbeschouwing en ongeveer het eerste kwartier van de wedstrijd waren door een zwart beeld niet te zien.
Na afloop kwam De Mol in de nabeschouwing met Richard Witschge terug op de problemen. "We gaan afsluiten. We willen nog even onze excuses aanbieden voor het begin van de uitzending. Daar ging het eventjes mis, het kwam moeizaam op gang. Net als Ajax eigenlijk kwam het moeizaam op gang", zei hij met een knipoog.
Daarna gebruikte De Mol woorden die bij een deel van de kijkers verkeerd vielen. "Uiteindelijk toch een doelpuntenfestijn met zes goals. Volgens mij een geslaagde avond voor de kijker en voor Ajax. Bedankt voor het kijken en wellicht tot een volgende keer."
Over een eventuele compensatie voor de gemiste openingsfase werd tijdens de uitzending niets gezegd.
Op X klinkt daardoor opnieuw kritiek. "Geld terug, KIJK", schrijft Kevin van den Ende. Een andere kijker reageert daarop: "Inderdaad waardeloos, en dan De Mol: 'Sorry, maar was doelpuntenfestijn.'"
Ook Ron Michielsen kon weinig met de afsluitende boodschap. "Johnny sluit af met: '... een geslaagde avond voor de kijker en voor Ajax... En wellicht tot ziens.' Wat denk je nou zelf met die graaiende ouwe van je?!", schrijft hij.
Ajax won de wedstrijd uiteindelijk met 2-4, maar voor meerdere kijkers werd de avond vooral overschaduwd door de technische problemen bij de betaalde livestream.
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Johnny de Mol onder vuur na opvallende woorden over Ajax-duel
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