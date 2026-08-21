Johnny de Mol onder vuur na opvallende woorden over Ajax-duel

Supporters moesten 4,99 euro betalen om het duel in de play-offs van de Conference League via KIJK te kunnen volgen. Rond de aftrap ging het echter mis: de voorbeschouwing en ongeveer het eerste kwartier van de wedstrijd waren door een zwart beeld niet te zien.

Na afloop kwam De Mol in de nabeschouwing met Richard Witschge terug op de problemen. "We gaan afsluiten. We willen nog even onze excuses aanbieden voor het begin van de uitzending. Daar ging het eventjes mis, het kwam moeizaam op gang. Net als Ajax eigenlijk kwam het moeizaam op gang", zei hij met een knipoog.