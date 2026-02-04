Johnson maakt zijn debuut voor Ajax: "Ik speel het liefst op ...

Jinairo Johnson kan terugkijken op een droomweek. De middenvelder annex verdediger debuteerde zondag in Ajax 1 tegen Excelsior en was een dag later opnieuw belangrijk, met een fraaie assist tijdens de zege van Jong Ajax op Willem II. In gesprek met Ajax Showtime blikte Johnson terug op zijn debuut, zijn rol bij Jong Ajax en de stijgende lijn van het team.

Over de wedstrijd tegen Willem II was Johnson duidelijk tevreden. "Het was een goede wedstrijd van onze kant. We domineerden bijna de hele wedstrijd." Bij de openingstreffer speelde hij een hoofdrol. "Ik ontving de bal van Mylo (Van der Lans, red.) en zag dat er veel ruimte lag om in te dribbelen, dus dribbelde ik in. Toen zag ik dat er nog meer ruimte lag en toen ik opkeek, zag ik Skye (Vink, red.) vrij staan. Het was een mooie assist en goed afgemaakt door Skye."

De assist was het volgende hoogtepunt in een toch al bijzondere week. Een dag eerder maakte Johnson zijn debuut in Ajax 1. "Ik hoorde voor de wedstrijd al dat de kans groot was dat ik zou debuteren. Ik was de hele wedstrijd goed aan het kijken. Ik wist dat ik waarschijnlijk voor Steur of Regeer zou komen."

Tijdens de slotfase leek dat moment even weg te glippen. "Toen ik warmliep, maakte Excelsior eerst 1-2 en even later 2-2. Toen dacht ik dat ik er misschien niet in zou komen, maar uiteindelijk gebeurde het toch." Het debuut maakte veel los. "Het was een heel mooi moment en mijn familie is trots op me. Hier heb ik lang van gedroomd. Ondanks het resultaat ben ik blij met mijn debuut." Johnson speelt inmiddels al zijn tiende seizoen bij Ajax.

In het duel werd Sean Steur naar de kant gehaald en kwam Johnson op het middenveld te staan. Die positie heeft zijn voorkeur. "Ik speel het liefst op het middenveld, maar ik weet dat ik daar nog stappen moet zetten; in mijn positionering en om me heen kijken." Ook als verdediger ziet hij ruimte voor verbetering. "Ook als verdediger heb ik nog ontwikkelpunten, zoals kopduels en ook positionering. Maar ik heb veel tijd bij de club om me te ontwikkelen."

Zijn veelzijdigheid ziet hij als een voordeel. "Ik kan op veel verschillende posities uit de voeten. Ik speel waar de trainer me nodig heeft, maar het liefst speel ik als box-to-box-middenvelder. Dat komt nog, hoop ik." Met een contract tot medio 2028 ligt zijn toekomst voorlopig in Amsterdam.

Het debuut smaakt naar meer, al blijft Johnson realistisch. "Misschien nog een paar keer invallen bij het eerste. Uiteindelijk is goed doorontwikkelen het belangrijkste. Sommige wedstrijden speelde ik goed bij Jong Ajax en sommige wat minder. Het is nu zaak om consistent te worden."

Ook over Jong Ajax is hij positief. De ploeg is in 2026 nog ongeslagen en laat beter spel zien. "We spelen meer als team en helpen elkaar. We zetten goede stappen." De basis daarvoor werd voor de winterstop gelegd. "Voor de winterstop hebben we nieuwe afspraken gemaakt over hoe we als team beter kunnen spelen en dat resulteerde toen al in een overwinning op Vitesse. We behaalden daarna niet altijd goede resultaten, maar speelden wel beter."

Wat er precies is veranderd, houdt Johnson liever intern. "We zitten in een goed proces. We zijn meer met elkaar bezig, in plaats van iedereen voor zich. Het gevoel is positief."