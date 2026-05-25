Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"

bron: Algemeen Dagblad
Martin Jol
Martin Jol

Martin Jol veroverde de KNVB-beker en haalde Champions League-voetbal toen hij trainer was bij Ajax tussen 2009 en 2010. De Hagenaar blikt terug op de periode en vergelijkt het met de crisis bij Ajax nu. 

"Elke thuiswedstrijd was een feest, maar sommige opiniemakers schilderden het af als ondermaats. Vergis je niet ik begon met 21 miljoen euro verlies en het verkopen van spelers", vertelt Jol over zijn eerste maanden bij Ajax in het Algemeen Dagblad

"Na twee nederlagen zijn we tien maanden ongeslagen gebleven. We haalden dat seizoen 85 punten, maakten 106 goals en kregen er 20 tegen, in de Arena zelfs maar vier tegen. Er was niets mis met Ajax, zeker niet als je het vergelijkt met nu. In mijn tweede jaar is Frank de Boer gewoon met mijn elftal kampioen geworden. En in die drie seizoenen erna ook", aldus Jol. 

Een revolutie was het volgens Jol niet. "Die was er helemaal niet. Johan Cruijff wilde eigen jeugd inpassen en een salary cap, maar een paar jaar later zat Overmars er, en Ten Hag en verdienden Tadic, Ziyech en Daley Blind miljoenen. En kijk naar nu. Nu heeft Jordi Cruijff pas echt een revolutie nodig om de boel op de rit te krijgen", besluit hij. 

