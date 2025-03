Jol over mislopen landstitel met Ajax: "We zijn niet bevoordeeld"

Voormalig Ajax-hoofdtrainer Martin Jol lijkt nog altijd van mening dat Ajax in het seizoen 2009/10 slachtoffer is geworden van een complot.

Jol behaalde maar liefst 85 punten met Ajax maar liep alsnog de landstitel mis. FC Twente eindigde met een punt meer. Bij Jol knagen er nog steeds een aantal zaken. "Als wij bijvoorbeeld Europees moesten spelen, acht keer, dan moesten we daarna zeven keer uitspelen. Bijvoorbeeld bij Roda JC, hele verre wedstrijden", klinkt Jol die zondagmorgen aanschoof bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

"En we moesten een keer of zeven om 12.30 uur spelen", vervolgt Jol. "Het programma van Twente werd toch wel wat makkelijker gemaakt, achteraf heb je dat ook wel gehoord. We zijn niet bevoordeeld, laten we dat zeggen."

Ajax won dat seizoen wel de KNVB Beker. "Toen heb ik die Kesler nog een hand gegeven, met een glimlach op mijn gezicht", aldus Jol. "Toen moesten we óók twee keer spelen, eerst in de ArenA en toen in De Kuip. Dat was geloof ik de enige keer in de geschiedenis dat een club twee keer moest spelen."