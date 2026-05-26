Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Martin Jol
Martin Jol Foto: © Pro Shots

Martin Jol heeft in zijn loopbaan als speler en trainer een indrukwekkend palmares opgebouwd. De oud-trainer van Ajax maakte ook in het buitenland naam als trainer.

Door zijn rijke carrière beschikt Jol over een schat aan ervaringen. Hij is de enige Nederlander die zowel als speler én trainer actief was op het hoogste niveau in Nederland, Engeland en Duitsland. In gesprek met Algemeen Dagblad kijkt hij met tevredenheid terug op zijn leven in het voetbal. "Ik heb zoveel unieke dingen meegemaakt. Interessante mensen ontmoet en altijd mooie dingen verzameld. Ik dank God voor mijn zegeningen", aldus Jol.

Daarbij benadrukt hij de belangrijke rol van zijn vrouw Nic. "Gelukkig heb ik altijd Nic gehad, zij is de beste vrouw – ook in mijn voetballeven – die ik me kon wensen." Na zijn periode bij Fulham dacht Jol aan stoppen, maar vervolgens meldde zich alsnog een nieuwe uitdaging bij Al Ahly SC. "Je weet dat Ajax 4 miljoen fans heeft? Deze club in Egypte heeft er 80 miljoen, tach-tig! Ze stonden ons toe te juichen van Alexandrië tot Caïro toen we kampioen werden."

Na verloop van tijd wilde Jol minder verplichtingen. Toch bleef er belangstelling vanuit het voetbal. "De eerste jaren belden nog regelmatig clubs: Nottingham Forest waar Mino (Raiola, zijn zaakwaarnemer, red.) aandeelhouder was, Birmingham City, Aston Villa, ik geloof dat de halve Premier League interesse had. Maar het is logisch dat die interesse wegebt als je dan jaren niet meer traint."

Met humor vertelt Jol dat zelfs vanuit Bermuda interesse kwam. "Hoewel... ze hadden daar op Bermuda kennelijk geen idee van toen ze me belden of ik trainer wilde worden. Maar ging ik natuurlijk niet doen. Verdwijn je met een boot, of word je daar ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken...", besluit hij.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Martin Jol
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"

Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"

Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."

Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"

'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws