Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Martin Jol heeft in zijn loopbaan als speler en trainer een indrukwekkend palmares opgebouwd. De oud-trainer van Ajax maakte ook in het buitenland naam als trainer.
Door zijn rijke carrière beschikt Jol over een schat aan ervaringen. Hij is de enige Nederlander die zowel als speler én trainer actief was op het hoogste niveau in Nederland, Engeland en Duitsland. In gesprek met Algemeen Dagblad kijkt hij met tevredenheid terug op zijn leven in het voetbal. "Ik heb zoveel unieke dingen meegemaakt. Interessante mensen ontmoet en altijd mooie dingen verzameld. Ik dank God voor mijn zegeningen", aldus Jol.
Daarbij benadrukt hij de belangrijke rol van zijn vrouw Nic. "Gelukkig heb ik altijd Nic gehad, zij is de beste vrouw – ook in mijn voetballeven – die ik me kon wensen." Na zijn periode bij Fulham dacht Jol aan stoppen, maar vervolgens meldde zich alsnog een nieuwe uitdaging bij Al Ahly SC. "Je weet dat Ajax 4 miljoen fans heeft? Deze club in Egypte heeft er 80 miljoen, tach-tig! Ze stonden ons toe te juichen van Alexandrië tot Caïro toen we kampioen werden."
Na verloop van tijd wilde Jol minder verplichtingen. Toch bleef er belangstelling vanuit het voetbal. "De eerste jaren belden nog regelmatig clubs: Nottingham Forest waar Mino (Raiola, zijn zaakwaarnemer, red.) aandeelhouder was, Birmingham City, Aston Villa, ik geloof dat de halve Premier League interesse had. Maar het is logisch dat die interesse wegebt als je dan jaren niet meer traint."
Met humor vertelt Jol dat zelfs vanuit Bermuda interesse kwam. "Hoewel... ze hadden daar op Bermuda kennelijk geen idee van toen ze me belden of ik trainer wilde worden. Maar ging ik natuurlijk niet doen. Verdwijn je met een boot, of word je daar ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken...", besluit hij.
