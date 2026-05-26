Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

Martin Jol heeft in zijn loopbaan als speler en trainer een indrukwekkend palmares opgebouwd. De oud-trainer van Ajax maakte ook in het buitenland naam als trainer.

Door zijn rijke carrière beschikt Jol over een schat aan ervaringen. Hij is de enige Nederlander die zowel als speler én trainer actief was op het hoogste niveau in Nederland, Engeland en Duitsland. In gesprek met Algemeen Dagblad kijkt hij met tevredenheid terug op zijn leven in het voetbal. "Ik heb zoveel unieke dingen meegemaakt. Interessante mensen ontmoet en altijd mooie dingen verzameld. Ik dank God voor mijn zegeningen", aldus Jol.

Daarbij benadrukt hij de belangrijke rol van zijn vrouw Nic. "Gelukkig heb ik altijd Nic gehad, zij is de beste vrouw – ook in mijn voetballeven – die ik me kon wensen." Na zijn periode bij Fulham dacht Jol aan stoppen, maar vervolgens meldde zich alsnog een nieuwe uitdaging bij Al Ahly SC. "Je weet dat Ajax 4 miljoen fans heeft? Deze club in Egypte heeft er 80 miljoen, tach-tig! Ze stonden ons toe te juichen van Alexandrië tot Caïro toen we kampioen werden."