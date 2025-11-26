'Jong Ajax bakt er geen pepernoot van': "De jongens geven op"

De Amsterdammers pakten hun eerste en tot nu toe enige zege in de tweede speelronde, toen Jong AZ werd verslagen. Sindsdien gaat het bergafwaarts: de ploeg van Weijs staat slechts twee punten boven hekkensluiter Vitesse, dat het seizoen begon met twaalf punten in mindering.

Volgens Weijs lieten sommige spelers het hoofd veel te snel hangen. "Waar ik het meest teleurgesteld over ben, is dat we even afschakelen in fases dat het even tegenzit. Dat er een paar boys bij lopen die lijken op te geven, dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken", zei hij tegenover ESPN. De trainer benadrukte dat het spelers ontbreekt aan veerkracht. "Dit is gewoon betaald voetbal, dan moet je je huid heel duur verkopen. Ook als je niet wekelijks met dezelfde jongens op het veld staat. Dat heb ik in sommige fases gezien, maar in sommige fases ook veel te weinig helaas."

Toch haalde Weijs enige positiviteit uit de sterke slotfase van zijn ploeg, waarin Jong Ajax terugkwam tot 2-1 en zelfs nog uitzicht had op een gelijkspel. "Dan kun je zeggen: ja, dan leg je de lat niet zo heel hoog. Maar de mensen die dat zeggen, begrijpen niet wat het niveau in deze competitie is, hoe groot het verschil in leeftijden, kracht en volwassenheid is."