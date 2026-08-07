Jong Ajax begint nieuwe seizoen met nederlaag bij FC Dordrecht

Jong Ajax is het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. De beloftenploeg verloor vrijdagavond met 2-1 van FC Dordrecht.

De wedstrijd begon spectaculair met een vroege goal van Ajacied Pharell Nash. Lang kon Jong Ajax echter niet genieten van de voorsprong. Tien minuten later stond FC Dordrecht op 2-1, mede door een pijnlijke blunder van doelman Joeri Heerkens. Het lukte de ploeg van trainer Carlos Garcia na rust niet meer om het om te buigen.

Zo begint Jong Ajax het seizoen dus met een nederlaag. Bij FC Dordrecht doet trainer Paul Nuijten, die tot deze zomer nog bij Ajax actief was, zijn oude club pijn.

FC Dordrecht 2-1 Ajax

5' Nash 0-1

6' Vetkal 1-1

14' Ouarghi 2-1

Opstelling Jong Ajax: Heerkens, De Falco, Muzungu, Van der Lans, Appiah, Abdalla, Monserrate, Johnson, Nash, Pugno. Ünüvar