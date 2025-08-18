Kick-off
Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Jong Ajax boekt met grote cijfers eerste overwinning van seizoen

Max
bron: Ajax1
Kayden Wolff
Kayden Wolff Foto: © Pro Shots

Jong Ajax heeft maandagavond gewonnen van Jong Ajax. Het duel op De Toekomst eindigde in 4-1. 

Kayden Wolff opende de score al binnen een minuut en maakte halverwege de eerste helft zijn tweede van de avond. Namens Jong AZ was Sem van Duijn trefzeker vanaf de strafschopstip. Het venijn zat ook in de staart. In blessuretijd zorgden Don O'Neil en Don-Angelo Konadu voor nog twee snelle Amsterdamse treffers. 

Zo hebben de beloften van Ajax de eerste overwinning van het seizoenen binnen. Vorige week werd er nog verloren van FC Den Bosch. Jong AZ is nog puntloos na twee wedstrijden. 

Jong Ajax 4-1 Jong AZ

1' Wolff  1-0
12' Van Duijn 1-1
28' Wolff 2-1
90+4' O'Neil 3-1
90+6' Konadu 4-1

Opstelling Jong Ajax: Reverson, Appiah, Johnson, Kaplan, Jetten, Steur (88' Messori), Alders (70' Van de Pavert), Faberski (46' O'Niel), Bounida (78' Van der Vaart), Wolff (78' Ouazoune), Konadu

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"

Dies Janse en Rayane Bounida in de Johan Cruijff Arena

Ajax-verdediger vertrekt tijdelijk: "Wel 25 clubs hadden interesse"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

