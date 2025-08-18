Jong Ajax boekt met grote cijfers eerste overwinning van seizoen

Kayden Wolff opende de score al binnen een minuut en maakte halverwege de eerste helft zijn tweede van de avond. Namens Jong AZ was Sem van Duijn trefzeker vanaf de strafschopstip. Het venijn zat ook in de staart. In blessuretijd zorgden Don O'Neil en Don-Angelo Konadu voor nog twee snelle Amsterdamse treffers.

Zo hebben de beloften van Ajax de eerste overwinning van het seizoenen binnen. Vorige week werd er nog verloren van FC Den Bosch. Jong AZ is nog puntloos na twee wedstrijden.

Jong Ajax 4-1 Jong AZ

1' Wolff 1-0

12' Van Duijn 1-1

28' Wolff 2-1

90+4' O'Neil 3-1

90+6' Konadu 4-1

Opstelling Jong Ajax: Reverson, Appiah, Johnson, Kaplan, Jetten, Steur (88' Messori), Alders (70' Van de Pavert), Faberski (46' O'Niel), Bounida (78' Van der Vaart), Wolff (78' Ouazoune), Konadu