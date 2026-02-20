Jong Ajax boekt nipte uitoverwinning op FC Dordrecht van Dirk Kuyt
Jong Ajax heeft vrijdagavond weer eens weten te winnen in de Keuken Kampioen Divisie, na twee achtereenvolgende nederlagen. De Amsterdamse talenten kwamen met 0-1 zegevierend terug van het bezoek aan FC Dordrecht, de club van trainer Dirk Kuyt.
De overwinning kwam pas laat tot stand. In de 78ste minuut zorgde de 19-jarige Skye Vink voor de 0-1, op aangeven van Lucas Jetten. In de slotfase viel er geen doelpunt meer, waardoor Jong Ajax de drie punten veiligstelde.
Ondanks de zege stijgt de ploeg van trainer Oscar Garcia geen plek en blijft onderaan de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie staan. Jong Ajax staat twintigste, met twee punten achterstand op Vitesse.
Opstelling Jong Ajax: Reverson; Appiah, Van der Lans, Muzungu, Butera; Peters, Van de Pavert, Abdalla (55' Johnson); O'Niel, Konadu (67' Vink), Nash (55' Jetten).
