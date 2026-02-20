Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jong Ajax boekt nipte uitoverwinning op FC Dordrecht van Dirk Kuyt

Joram
bron: Ajax1
Skye Vink tegen Excelsior
Skye Vink tegen Excelsior Foto: © Pro Shots

Jong Ajax heeft vrijdagavond weer eens weten te winnen in de Keuken Kampioen Divisie, na twee achtereenvolgende nederlagen. De Amsterdamse talenten kwamen met 0-1 zegevierend terug van het bezoek aan FC Dordrecht, de club van trainer Dirk Kuyt.

De overwinning kwam pas laat tot stand. In de 78ste minuut zorgde de 19-jarige Skye Vink voor de 0-1, op aangeven van Lucas Jetten. In de slotfase viel er geen doelpunt meer, waardoor Jong Ajax de drie punten veiligstelde.

Ondanks de zege stijgt de ploeg van trainer Oscar Garcia geen plek en blijft onderaan de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie staan. Jong Ajax staat twintigste, met twee punten achterstand op Vitesse.

Opstelling Jong Ajax: Reverson; Appiah, Van der Lans, Muzungu, Butera; Peters, Van de Pavert, Abdalla (55' Johnson); O'Niel, Konadu (67' Vink), Nash (55' Jetten).

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ronald de Boer

De Boer over ex-Ajacied: "Het leek of hij zijn broer had gestuurd"

0
Danilo bij NEC

Danilo tegen Ajax: "Werd daar als Feyenoorder ook prima ontvangen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Jong Ajax Skye Vink
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties