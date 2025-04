Jong Ajax-captain loopt leeg: "Gewoon schandalig, Ajax-onwaardig"

Jong Ajax verloor voor de zesde keer op rij, maar volgens Verschueren ligt dat niet aan trainer Frank Peereboom. "We hebben een plan, maar dat wordt niet uitgevoerd. We hebben een paar momenten waarop we het goed doen en dan zie je dat we de overhand hebben. We houden ons gewoon niet aan onze eigen afspraken en dat ligt volledig aan ons", loopt Verschuren leeg bij ESPN.

Doelman Charlie Setford was twee keer de schlemiel, maar Verschuren neemt hem niks kwalijk. "Gewoon kut, meer kun je er niet van maken. Hij weet dat hij twee fouten maakt en dat hij keeper is, dus dat wordt gewoon afgestraft. Maar wij steunen hem daarin, door een arm om de schouder te leggen. We weten dat hij betrouwbaar is en het is een goede jongen. Zulke dingen gebeuren."

De centrale verdediger neemt het de ploeg wel kwalijk dat er weer niet gescoord werd. "Het is gewoon schandalig, Ajax-onwaardig, gênant bijna. We zijn een team. Tuurlijk doen mensen dingen niet helemaal goed en maken ze fouten. Dat hoort erbij en dan los je het met elkaar op. Maar dat gebeurde ook niet. Dat neem ik de ploeg wel kwalijk. Dat is niet persoonlijk, maar als team zijnde."