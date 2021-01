Geschreven door Auke Kooreman 09 jan 2021 om 17:01

Na een doordeweekse avond wedstrijd mocht Jong Ajax zaterdagmiddag spelen tegen Helmond Sport. Beide ploegen scoorden erop los in de eerste helft, maar kwamen de tweede helft niet tot scoren.

Een zaterdagmiddag wedstrijd was voor veel jongens weer oud en vertrouwd, zoals in de jeugd. Ondanks de lage temperaturen scheen de zon heerlijk boven het hoofdveld van De Toekomst. Jong Ajax begon erg aanvallend met twee terugkomende sterkhouders weer in basis. Kenneth Taylor kreeg afgelopen een langere vakantie en Jurrien Timber maakt voor het eerst weer minuten. De verdediger was een tijdje afwezig nadat hij een vervelende blessure in 2020 opliep.

Jong Ajax plukte de vruchten van het aanvallende begin. Arjany Martha kwam door aan de rechterkant en gaf de bal snel strak voor. Victor Jensen maakte slim gebruik van een overstapje, waardoor Jaymillio Pinas gemakkelijk zijn eerste goal van het seizoen kon maken. Maar de thuisploeg kon kort genieten van de voorsprong. Na exact vier minuten kwam de selectie van Wil Boessen op gelijke hoogte. Verdediger Dean van der Sluys kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten. Hij twijfelde echter geen seconde en schoot de bal met een stuit over Kjell Scherpen. Een doelpuntrijke opening zorgde voor gemengde gevoelens bij beide coaches, maar Boessen werd snel vrolijker.

Karim Loukiki is de gevaarlijkste speler van Helmond Sport. De aanvaller van Marokkaanse afkomst was in zijn laatste acht wedstrijden zes keer trefzeker. Na dertig minuten spelen kon de linkeraanvaller nadat zijn schot via een aanraking achter Scherpen vloog een doelpunt aan zijn lijst toevoegen. Een eerste helft met veel doelpunten. Beide ploegen stonden allebei na nog geen helft spelen al een keer aan de leiding. De verdedigers hielden de ruimtes achterin niet potdicht. Doordat de verdediging ruimtes openlieten werd het een aantrekkelijke wedstrijd voor de neutrale kijker. Niet Helmond Sport, maar Jong Ajax ging de kleedkamer in met een lach op hun gezicht. De Deense aanvallende middenvelder Jensen zorgde net voor rust nog voor de gelijkmaker.

Tweede helft

Net als in de eerste helft begon de selectie van Mitchell van der Gaag aanvallend. Met een schot van Taylor wat net over ging en Pinas die de lat raakte, was de thuisploeg dicht bij een voorsprong. Evenals in de eerste helft moest Van der Gaag echter noodgedwongen wisselen. Enric Llansana en Max de Waal verlieten allebei zaterdagmiddag het veld met hamstringklachten. Met nog dertig minuten te gaan was Taylor twee keer dicht bij een doelpunt. Na een uitstekende dribbel werden twee schoten van binnen de zestien knap gestopt door Alec van Hoorenbeeck.

Met nog een kwartier op de klok was de stand nog altijd onveranderd. Jong Ajax was een er een paar keer dichtbij, maar dat leverde geen doelpunten op. Het tempo was in de tweede helft duidelijk gezakt. Jong Ajax had veel balbezit en Helmond liep vooral naar achter. Ondanks het vele balbezit kwam de thuisploeg in de tweede helft niet tot scoren. Jong Ajax behaalt voor de achtste keer op rij geen overwinning en bleven daarmee op dezelfde plaats staan. Met acht wedstrijden geen overwinning is de selectie van Van der Gaag vijf wedstrijden verwijderd van het record.