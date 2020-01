Geschreven door Mitch Marinus 13 jan 2020 om 22:01

De ploeg van Mitchell van der Gaag heeft op bezoek bij Jong PSV doelpuntloos gelijk gespeeld. Vooral Jurgen Ekkelenkamp kreeg de kansen namens de Amsterdammers, maar het lukte de middenvelder niet om te scoren.

Na een trainingskamp in Spanje, waar Mitchell van der Gaag vooral spelers uit o19 mee naartoe nam, ging de Keuken Kampioen Divisie dit weekend weer van start. De hoofdtrainer moest aardig puzzelen om tot een basiselftal te komen. Meevallers daarbij waren de uit Qatar eerder teruggekeerde Quiten Timber, Kjell Scherpen en de veelbesproken Sergiño Dest. De Amerikaan stond meteen aan de basis van de eerste grote Amsterdamse kans. De vleugelverdediger maakte enkele schaarbewegingen en gaf vervolgens een goede voorzet. Jurgen Ekkelenkamp leek de bal voor het inkoppen te hebben, maar hij kreeg de bal toch over. In het restant van de eerste helft bleven de grote kansen uit, waardoor de brilstand de gehele helft op het bord bleef staan.

Ook in de tweede helft werd het verre van een spektakelstuk. De thuisploeg stuitte enkele malen op de steeds goed opgestelde Kjell Scherpen. Jong Ajax kreeg via Dest, Ekkelenkamp en invaller Pynadath wel meer kansen, maar ook aan die kant van het veld hield doelman Youri Roulaux het doel schoon. In de slotfase kreeg werd aanvaller Pynadath nog weggestuurd. De vleugelspeler zette zijn voet op het kuitbeen van oud-Ajacied Olivér Horváth, waarna de scheidsrechter Cantineau niets anders kon dan de rode kaart te tonen.

Indrukwekkende reeks

Door het doelpuntloze gelijkspel komt er ook een einde aan een indrukwekkende reeks van de Amsterdammers. Sinds de start van de competitie scoorde de ploeg namelijk elke wedstrijd minstens een doelpunt. Volgende week maandag kan de ploeg weer op zoek naar doelpunten en ook drie punten, FC Dordrecht komt maandagavond namelijk in Amsterdam op bezoek. Van der Gaag zal dan over meer bekende namen kunnen beschikken, maar met de bekerwedstrijd tegen Spakenburg in gedachte, zal de ploeg nog niet 100% op oorlogssterkte zijn.