Geschreven door Mitch Marinus 20 jan 2020 om 22:01

Jong Ajax won maandagavond, zonder het beste spel te laten zien, toch vrij eenvoudig van FC Dordrecht. Quinten Timber en Alex Mendez scoorden namens de Amsterdammers.

Mitchell van der Gaag kon maandagavond niet beschikken over de vijf spelers met de meeste doelpunten voor Jong Ajax dit seizoen. Traoré, Ekkelenkamp, Gravenberch kwamen zondag al in actie. Lang werd afgelopen week voor de rest van het seizoen verhuurd en Kühn lijkt naar Bayern München ook te vertrekken. Ryan Gravenberch zat overigens wel op de tribune, waar hij naar zijn teamgenoten en zijn oudere broer kon kijken, Danzell Gravenberch speelde namelijk bij de bezoekers in de spits.

Met Ünuvar (basisdebuut), Danilo (terug van blessure) en Quinten Timber in de voorhoede ging Jong Ajax op jacht naar de overwinning en ook de koppositie. Het eerste moment van opwinding kwam na zo’n tien minuten spelen. Na een goede aanval kwam de bal bij Ünüvar, die de bal hard in het zijnet schoot. Vervolgens was het lang wachten op nieuwe kansen. De Amsterdammers hadden heel veel balbezit, maar creëerden weinig.

Na rust werd het publiek op de Toekomst ietwat meer verwend. Tien minuten na rust brak Quinten Timber de ban. Eerst met een goede lichaams schuinbeweging, waarna hij rustig raak schoot. Na enkele kansen voor Castillo en Timber, kwam de beslissing uiteindelijk uit een strafschop. De ingevallen Hansen werd gevloerd, waarna Alex Mendez rustig vanaf elf meter raak schoot.

Jong Ajax stijgt door deze overwinning naar de eerste plek in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag staat de volgende wedstrijd op het programma, een uitwedstrijd tegen NEC.