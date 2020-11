Geschreven door Auke Kooreman 24 nov 2020 om 11:11

Na het puntenverlies in Den Bosch wilden de Amsterdammers tegen Volendam er alles aan doen, om de nog altijd bittere smaak van vrijdagavond weg te spoelen. Jong Ajax spoelde de smaak weg, maar wist niet de volle drie punten in Amsterdam te houden.

Jong Ajax speelde maandagavond de laatste wedstrijd van speelronde 13 tegen het Volendam van Wim Jonk, die de Toekomst op zijn duim kent. De wedstrijd zal zeker geen lange ballen wedstrijd worden. De twee ploegen staan bekend om het goed verzorgde positiespel en aanvallend voetbal. Een wedstrijd die Johan Cruijff zeker in zijn agenda zou hebben gezet. De denkwijze van Cruijff staat bij de Amsterdamse club nog altijd op de eerste plaats en zal altijd vanuit gewerkt worden op de Toekomst. Jonk was goed bevriend met Cruijff en schreef in 2010 samen met de Ruben Jongkind en de grootste voetballer van Nederland het Plan Cruijff.

De denkwijze van Cruijff was duidelijk terug te zien maandagavond en zoals Cruijff het eens zei: “Voetbal is een spel van fouten. De ploeg die de minste maakt, is de beste.” Heel veel fouten werden er in de eerste helft niet gemaakt en beide ploegen speelden een goede eerste helft. “Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort dan de tegenstander”, was een andere legendarische uitspraak van Cruijff, maar dat gebeurde niet maandagavond. De kijkers van FOX Sports werden zeker de eerste helft echter wel verwend.

Het tempo lag erg hoog en kans na kans kregen de aanwezige journalisten en mensen voor de buis te zien. Ajax moest het doen zonder Brian Brobbey, maar leek de sterke balvaste spits niet te missen in de eerste helft. Jaymillio Pinas verving op de doordeweekse avond de spits en zorgde voor het eerste schot van de avond. Debuterende doelman Joey Roggeveen hoefde niet in actie te komen en keek het schot rustig over. Bij het tweede gevaar zat de keeper er wederom niet aan, maar deze keer kreeg hij hulp van zijn verdediger. Volendam maakte een individuele fout, maar Jonk kon op de bank uiteindelijk wel rustig ademhalen. Naci Unüvar mocht het laatste zetje geven, maar net als in Den Bosch wipte de 17-jarige aanvaller de bal te zacht en zag zijn schot voor de lijn weggehaald worden. Na 25 minuten kreeg ook de uitploeg een wereldkans. Martijn Kaars gleed naar de eerste paal en zag zijn poging tegen de paal belanden.

Na 30 minuten werd de wedstrijd opengebroken door dezelfde Kaars die eerder de paal raakte. Jong Ajax kwam op achterstand, maar niet voor lange duur. De Deen Victor Jensen zette zijn ploeg weer naast de uitploeg. De aanvallende middenvelder is een van de oudste en heeft al aardig wat ervaring opgedaan op het tweede niveau van Nederland. Jonk kon wel geteld vier minuten genieten van de voorsprong. Jonk zijn team is de laatste tijd aardig in vorm en laat met een klassieke 4-3-3 geweldig voetbal zien. Tegen de Amsterdammers paste de oefenmeester zijn opstelling aan en wilde hij met 2 spitsen de centrale verdedigers het moeilijk maken in de opbouw. De aanpassing zorgde voor minimale problemen bij de Amsterdammers en zij gingen de rust in met een gelijkspel.

Ajax speelde afgelopen vrijdag een verschrikkelijke tweede helft en daar zal Van der Gaag maandag ongetwijfeld opnieuw op zijn terug gekomen. De tweede helft was een rustigere helft. De scheidrechter trok 3 keer geel en er waren weinig hoogtepunten te zien. Het tempo lag wel nog altijd hoog en beide clubs kwamen vaak in de zestien, maar de grote kansen bleven uit door slordige laatste passes. Beide teams deelden uiteindelijk de punten. De tweede helft bleef doelpuntloos. Het tweede gelijkspel in korte tijd voor de Amsterdammers, maar Van der Gaag zal positiever terugkijken op de wedstrijd dan die van vrijdag.