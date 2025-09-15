Jong Ajax gaat in eigen huis kansloos onderuit tegen ADO Den Haag

Met onder andere Damian van der Vaart in de basis had Jong Ajax weinig in te brengen tegen de bezoekers uit Den Haag en keek al snel tegen een achterstand uit. De ploeg van Willem Weijs kwamen er niet aan te pas en incasseerden ook de 0-2 en 0-3. Zakaria Ouazane deed nog wat terug, maar het was niet genoeg om de avond nog te redden.

Jong Ajax staat na zes wedstrijden op de veertiende plek met vijf punten. Vrijdag wacht een lastige uitwedstrijd op bezoek bij Willem II.

Jong Ajax 1-3 ADO Den Haag

8' Waem 0-1

38' Rottier 0-2

52' Bal 0-3

83' Ouazane 1-3

Opstelling Jong Ajax: Heerkens, Appoah, Alders (46' Kasanwirjo), Johnson, De Falco (65' Peters), Messori (65' Van der Lans), Van der Vaart, O'Niel (76' Kalokoh), Bounida, Wolff (65' Ouazane), Konadu