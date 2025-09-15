KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Jong Ajax gaat in eigen huis kansloos onderuit tegen ADO Den Haag

Mylo van der Lans Foto: © Pro Shots

Jong Ajax heeft maandagavond verloren van ADO Den Haag. Het duel op de Toekomst eindigde in 1-3. 

Met onder andere Damian van der Vaart in de basis had Jong Ajax weinig in te brengen tegen de bezoekers uit Den Haag en keek al snel tegen een achterstand uit. De ploeg van Willem Weijs kwamen er niet aan te pas en incasseerden ook de 0-2 en 0-3. Zakaria Ouazane deed nog wat terug, maar het was niet genoeg om de avond nog te redden.

Jong Ajax staat na zes wedstrijden op de veertiende plek met vijf punten. Vrijdag wacht een lastige uitwedstrijd op bezoek bij Willem II. 

Jong Ajax 1-3 ADO Den Haag

8' Waem 0-1
38' Rottier 0-2
52' Bal 0-3
83' Ouazane 1-3

Opstelling Jong Ajax: Heerkens, Appoah, Alders (46' Kasanwirjo), Johnson, De Falco (65' Peters), Messori (65' Van der Lans), Van der Vaart, O'Niel (76' Kalokoh), Bounida, Wolff (65' Ouazane), Konadu

Internazionale viert feest met de fans na het bereiken van de Champions League-finale

Ajax krijgt sneer uit Italië: "Boezemt Inter weinig angst in"

Youri Mulder

Mulder kritisch: "Dit zijn spelers die niet bij Ajax passen"

Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
