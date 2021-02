Geschreven door Jessica Westdijk 23 feb 2021 om 20:02

Jong Ajax ging dinsdagavond met 3-2 onderuit in Volendam. De eerste helft was gezapig, maar de in tweede helft ging het helemaal los. De Ajacieden scoorden twee keurige goals en leken 3 punten mee naar huis te gaan nemen. In de slotfase gaf de ploeg van Mitchell van der Gaag het echter helemaal weg.

Jong Ajax startte met flink wat ervaren jongens in de ploeg. Zo stonden Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp in de basis en waren ook Kenneth Taylor en Naci Ünüvar van de partij. De eerste helft was niet bepaald om over naar huis te schrijven. Er kon slechts 1 schot op doel genoteerd worden: een afstandsschotje van Ibrahim El Kadiri. Verder voetbalden beide ploegen redelijk tot aan het strafschopgebied. Maar kansen wisten beide teams nauwelijks te creëren. Dat het bij rust nog 0-0 stond, was dan ook geen wonder.

Na rust stonden dezelfde 22 spelers op het veld, maar viel er meer te beleven. Ajax was in de eerste tien minuten van de tweede helft al gevaarlijker dan in de hele eerste helft. Jurgen Ekkelenkamp haalde een keer de achterlijn en Quinten Timber zag een schot van afstand gestopt worden. Met een klein uur op de klok viel de 0-1. Sontje Hansen kreeg alle ruimte en wist Naci Ünüvar te bereiken. De aanvaller wist in de zestien ruimte te vinden voor een schot en lepelde de bal handig achter Roggeveen het doel in. Er kwamen meer kansen voor Jong Ajax, dat na ruim een uur 3 keer wisselde. Ünüvar, Traoré en Ekkelenkamp verlieten het veld voor Ar’Jany Martha, Christian Rasmussen en Kian Fitz-Jim. Laatstgenoemde mocht na 70 minuten de 0-2 maken. Hij was het eindstation van een geweldige aanval van de Ajax-talenten.

FC Volendam moest daarna alles op alles zetten om nog een resultaat te boeken. Het werd ook zeker een aantal keer gevaarlijk, maar de bal wilde er niet in voor de ploeg van Wim Jonk. Ook Jong Ajax kreeg nog kansen. Zo haalde Martha gevaarlijk uit van afstand, doelman Joey Roggeveen wist het schot over het doel te tikken. Vijf minuten voor tijd viel de aansluitingstreffer alsnog. Het was Zakaria El Azzouzi die de 1-2 intikte. Een spannende slotfase volgde en in blessuretijd werd het ook nog 2-2, toen Kotarski ernaast zat. Het werd nog erger voor Jong Ajax, want vanaf de aftrap viel meteen daarna ook nog de 3-2, opnieuw van El Azzouzi. Meteen daarna was het afgelopen en zo ging Jong Ajax met lege handen naar huis.